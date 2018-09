Non timbra il biglietto e rifiuta le generalità: 37enne straniero nei guai

di E.B.

TRIESTE - Non ha voluto fornire le proprie generalità al controllore montato su unper verificare se i passeggeri fossero provvisti di biglietto regolarmente timbrato. Per questo motivo, la Polizia di Stato ha denunciatogià noto alle forze dell'ordine. Non ha vidimato il titolo di viaggio a bordo di un bus e dunque il controllore gli ha chiesto di fornire le proprie generalità per la compilazione del verbale di contestazione di infrazione., l’addetto ha informato la propria sala operativa e questa ha informato quella della Questura. Poco dopo, in piazza Oberdan, è arrivato un equipaggio della Squadra Volante. Ricostruito l’episodio, il ciadiano è stato denunciato.