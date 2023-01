Non risponde al telefono da giorni: era in casa malnutrita e malata

TRIESTE - Malnutrita e in cattive condizioni di salute. Dopo giorno che non rispondeva alle ripetute telefonate degli assistenti sociali, una giovane donna è stata trovata in questo stato di abbandono in casa propria.

Questi i fatti: le assistenti sociali del Comune di Trieste, preoccupate del fatto che la loro assistita fosse irreperibile da prima delle festività natalizie, si erano recate presso la sua abitazione per una visita. Spesso, purtroppo, il periodo delle festività accentua le situazioni di disagio. Non ottenendo alcuna risposta dalla donna e preoccupate per il peggio, hanno contattato immediatamente il Nucleo della Polizia locale con cui da sempre esiste un rapporto di proficua collaborazione: questo, dopo una veloce valutazione, ha allertato i colleghi del Nucleo Interventi Speciali e del Nucleo di Polizia Giudiziaria i quali, accertato che non ci fosse altro modo di accedere all’appartamento, hanno chiamavato i Vigili del Fuoco, con l’autoscala, e un'ambulanza. Una volta entrati nell'abitazione hanno trovato la donna ancora viva ma in un grave stato di malnutrizione e in cattive condizioni generali di salute, motivo per cui è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cattinara per le cure del caso.