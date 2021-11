No green pass, nuovo corteo, in testa i sanitari sospesi. Puzzer: «Andiamo avanti. Sgombero al Porto, partite le denunce»

TRIESTE - «Fino a ieri lavoravo all'Irccs Burlo Garofolo di Trieste, da oggi ho deciso di autosospendermi: non posso stare a questo sistema ricattatorio. Sono una guarita e con i miei anticorpi mi sento molto più sicura di tutti i colleghi vaccinati». E' una delle voci dei manifestanti no Green pass che stanno partecipando a un nuovo corteo di protesta a Trieste oggi 23 novembre. Secondo i primi dati della Questura sono circa 1.500 i presenti, partiti dal rione di Chiarbola, in periferia. Diverse le persone che non indossano la mascherina. In testa al corteo alcuni sanitari sospesi, vestiti anche con le tute ormai diventate simbolo dell'emergenza sanitaria. Cartelli e manifesti indicano slogan come «no Green pass, no apartheid».

Ma dalle finestre del quartiere popolare, dove stanno sfilando i partecipanti, si sentono anche le prime voci che rispondo al coro «no Green pass»: «Vergogna, basta con questi cortei, andate a casa», urla qualche residente e passante. Il percorso attraverserà San Giacomo e, secondo programma, si concluderà in piazza Perugino. L'iniziativa, promossa dal Coordinamento no green pass Trieste, coincide con il secondo e ultimo giorno di sciopero del certificato verde indetto dal movimento. Il corteo è scortato da forze dell'ordine.

Puzzer: «La protesta non si ferma»

Intanto, Stefano Puzzer, uno dei leader della protesta dei no vax, conferma che la protesta non si fermerà anche contro il nuovo giro di vite annunciato dal governo. «Si andrà avanti fino a quando non toglieranno la carta verde - ha detto oggi in conferenza stampa dove ha parlato prima «da membro del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste» poi da «lavoratore portuale, che ero, sono e sarò» e infine da «cittadino» - Fermare le manifestazioni sarà come fermare l'acqua: il governo sta per implodere. Inizieremo a informarci sui nuovi provvedimenti. Bisogna avere un confronto tra il Governo e chi non la pensa come l'Esecutivo».

Lo sgombero al Porto, partite le denunce

«Il 18 ottobre siamo stati spazzati via senza motivo e quindi partiranno e sono già partite delle denunce. Saranno indirizzate penso anche al ministro dell'Interno fino a chi ha dato l'ordine di sgombero in porto» -a ha detto Puzzer nella conferenza stampa - E' una battaglia sulla libertà di scelta. Le denunce - ha continuato - verranno indirizzate anche «a tutti coloro che ci hanno offeso dicendo che siamo come le brigate rosse e che hanno definito i non vaccinati untori e disertori». Puzzer, che è oggetto, ha detto, almeno di quattro accertamenti oltre al foglio di via, ha anche parlato del licenziamento del collega Fabio Tuiach. «Chi tocca uno, tocca tutti - ha sottolineato - : noi portuali saremo i primi a difenderlo fornendogli avvocati e stando assieme lui: quando il licenziamento verrà ratificato, tutti i lavoratori del porto si fermeranno». Puzzer si è infine rivolto al presidente dell'Autorità portuale Zeno D'Agostino. «Non mi ero mai permesso finora di farlo - ha detto -, ma visto che all'inizio aveva attaccato me e poi ora vedo il ritiro del protocollo con il Clpt, un attacco personale nei miei confronti, dico che speriamo che usi la stessa celerità con cui ha chiesto il ritiro del protocollo per occuparsi di controllare finalmente la sicurezza all'interno del Porto, dove ancora non vengono rispettate del tutto da parte delle aziende le misure anti-Covid, invece di fare favoritismi al Governo»