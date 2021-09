No green pass, cinquemila persone in piazza a Trieste

TRIESTE - Un corteo di breve durata ma affollatissimo per gli standard di Trieste: oltre cinquemila persone. Sono quelle che hanno manifestato contro il Green pass questa sera nel centro, attraversando varie strade tra le quali quelle dove hanno sede la Rai Fvg e il quotidiano Il Piccolo. E proprio in concomitanza del passaggio davanti alle insegne dei media, si è acuita la rabbia dei contestatari, espressasi in slogan contro i giornalisti, accusati di essere «venduti, bastardi», quando non, in alcuni casi, «assassini».

Il corteo è partito da piazza della Borsa, dove solitamente si radunano i no vax, attraversando poi il centro scandendo slogan ed esponendo cartelli e striscioni contro Green pass e vaccini. Tra la folla qualcuno avrebbe riconosciuto anche candidati al consiglio comunale e politici in carica. Il corteo si è infine concluso in piazza Unità d'Italia dove si è sciolto poco dopo. Si tratta della più imponente manifestazione dall'inizio dell'emergenza sanitaria e forse una delle più partecipate da anni.