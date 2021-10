No green pass di nuovo in corteo, ma non al varco 4. Slogan e striscioni, nel mirino anche il sindaco Dipiazza

TRIESTE - Almeno 1.500 persone - ma il numero è poi andato aumentando - sono partite in corteo da piazza San Giacomo per una manifestazione di protesta promossa dal Coordinamento no green Trieste, per concludersi in piazza Venezia. In testa esposti due striscioni, tra cui quello dei «Ferrovieri contro il green pass». Da un furgone che apre il corteo urlano al microfono: «Siamo per la libera scelta, se vaccinarsi o meno. Giù le mani dai bambini». «Non ci fanno andare davanti al varco 4 perché hanno paura di noi - continuano -. Vogliamo salute e libertà. No green pass».

APPROFONDIMENTI IL FOCOLAIO Contagiati dal Covid dopo le proteste No Green pass a Trieste: sono... ALLARME A PORDENONE/UDINE No Green pass manifestazioni di Trieste, primi focolai tra i... ANNUNCI E SMENTITE Scontro fra l'Autorità portuale e il Coordinamento 15... LO SCENARIO Il Green pass fa scovare anche i contagi sommersi: ecco quanti sono...

E ancora, «te lo diamo noi il movimento ondulatorio». Oggetto delle critiche e di insulti è anche il sindaco, Roberto Dipiazza, «che ha minacciato mostrando il simbolo del fucile ai manifestanti. Te lo diciamo chiaramente: finché l'ultimo lavoratore non tornerà a lavorare, piazza Unità non sarà sgombera». Altri manifestanti sorreggono cartelli con scritte «Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere». E ancora, «Cittadini di sana e robusta Costituzione. No green pass». Tamburi e fischi accompagnano il percorso. Sfilano nel corteo anche metalmeccanici, tassisti, personale della scuola.

Manifestazione ripresa in diretta facebook (vedi foto) dall'ex candidato sindaco Ugo Rossi, che sul social network scrive che in mattinata, alle 11, doveva avere una riunione in qualità di consigliere comunale eletto a Trieste, ma è stato fermato prima di entrare in aula da agenti di polizia municipale che gli chiedevano di esibire il green pass. Dopo, ha scritto Rossi, si è recato in Questura col suo avvocato «per denunciare tutti i responsabili».