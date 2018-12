Nonno e nipote investiti da un'auto. L'anziano è grave, ferito il bimbo

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -: alle 7.57 di questa mattina in via dell'Istria, uncon ilsono stati travolti da un'auto (la dinamica dell'incidente non è stata ancora resa nota). Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e la Polizia locale. Il bambino è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo per gli accertamenti del caso. Risultano invece gravi le condizioni del nonno, trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Cattinara.Alle 8.37 un altro pedone è stato investito in via dei Vigneti, angolo via dell'Istria. Anch'egli risulta ferito in modo grave: ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all'Ospedale di Cattinara.