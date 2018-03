di E.B.

TRIESTE - A pochi giorni dall'inizio della primavera, la neve è tornata ad imbiancaree diverse zone della città ma senza provocareSono ore di super lavoro - da questa notte - per i mezzi spargisale di Acegas impegnati ad evitare la formazione di ghiaccio al suolo. Il parco diè stato temporaneamente chiuso al pubblico a causa delle condizioni meteo: oltre alla neve anche lacon raffiche che hanno raggiunto i 110 chilometri orari.Gli autobus viaggiano ama quasi tutti i collegamenti risultati regolari, anche con i campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park. La linea 40 non raggiunge Prebenico e Caresana e la linea 41 San Giuseppe, Barde e cimiteri. Nel corso della mattinata è prevedibile che anche queste linee vengano regolarizzate nuovamente.risultano infatti percorribili tranne la parte alta di Scala Santa e alcune vie del Carso. Super lavoro anche per i vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi di messa in sicurezza di rami, tegole, imposte, finestre e alberi pericolanti a causa della Bora che continuerà a soffiare per tutta la giornata ma con intensità inferiore.