Neopatentato con l'auto della madre supera a tutta velocità la Polizia: denunciato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un triestino del 2000, E.P.. Neopatentato, a bordo dell’autovettura della madre, ha sfrecciato e superato ad elevata velocità una Volante della Questura impegnata nel controllo del territorio. Gli agenti hanno raggiunto il mezzo in via del Teatro Romano e, una volta identificato e chiesto conto della sua condotta, lo hanno informato che lo avrebbero sottoposto all’alcoltest.



Vi si è rifiutato ed è stato denunciato. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida e gli sono state elevate sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada. Sempre la Volante ha denunciato per resistenza e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un triestino, D.I.. In evidente stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente), ha opposto resistenza agli operatori intervenuti in via Rossetti per una segnalazione di sinistro stradale.



Ieri pomeriggio, 28 agosto, inoltre, nell’ambito di una serie di controlli effettuati in piazza Libertà, personale della Volante ha denunciato per resistenza un cittadino afghano, minorenne, che si era anche sottratto dalla quarantena fiduciaria e che voleva sottrarsi al controllo stesso. E’ stato affidato a una specifica struttura di accoglienza.



