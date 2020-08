Nei pantaloni nascondeva un taser elettrico: 20enne denunciato

TRIESTE- Un 20enne straniero è stato denunciato: aveva in tasca un taser acceso e carico pronto per l’uso. Nel corso di mirati servizi finalizzati alla prevenzione di reati predatori, una pattuglia della Squadra Mobile in servizio in borghese ha notato due giovani in atteggiamento sospetto soffermarsi nei pressi di attività commerciali tra la via Settefontane e piazza del Perugino. I due di 20 e 19 anni sono così stati sottoposti a controllo; entrambi stranieri e provenienti da fuori provincia, uno di essi è gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.

Proprio quest’ultimo è stato trovato in possesso di un dissuasore elettrico, acceso e pronto all’uso, portato all’interno della tasca posteriore dei pantaloni. Ultimate le incombenze, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trieste per porto di oggetti atti ad offendere ed il dissuasore sequestrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA