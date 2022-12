Nebbia e pioggia: il megayacht russo diventa un veliero fantasma

TRIESTE - Così immobile e avvolto dalla nebbia sotto la pioggia battente di oggi, 16 dicembre, ha un che di spettrale il mega yacht dell'oligarca russo Andrey Melnichenko che continua a sostare nelle acque del Golfo di Trieste dal 12 marzo di quest'anno quando è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza in seguito alla richiesta dell'Unione europea agli Stati membri. Un sequestro avvenuto nell'ambito delle sanzioni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. E' sempre sotto congelamento amministrativo. Si tratta dell'imbarcazione a vela più grande del mondo con i suoi 143 metri di lunghezza. Il suo valore è stimato in 530 milioni di euro. Il proprietario, Melnichenko, è considerato uno dei cento uomini più ricchi del mondo, secondo Forbes. Il suo megayacht ormai è diventato un tutt'uno con il panorama e con il mare del capoluogo giuliano, è facilmente individuabile sia dalle Rive cittadine che dalle alture del Carso. Quando le belle e fredde giornate invernali regalano tramonti da cartolina ecco che l'imbarcazione diventa uno dei soggetti più gettonati da fotografare mentre in caso di maltempo e di nebbia il megayacht diventa quasi un veliero fantasma che troneggia in mare.

E' caratterizzato da otto ponti, ha un pescaggio di 20 metri con un peso di 12.600 tonnellate. La superficie delle vele una volta spiegate al vento, inoltre, è superiore a quella di un campo da calcio. Al suo interno è in grado di accogliere un equipaggio di 54 persone e offre ai suoi 20 ospiti ogni tipo di comfort e servizio come la palestra, il centro benessere, piscine ed un eliporto.