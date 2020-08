TRIESTE - Ancora 3 settimane e da giovedì 3 settembre ripartiranno le crociere: 400 passeggeri si imbarcheranno sulla Msc Magnifica e altri 800/1000 saranno in transito. Tre giorni dopo, domenica 6, sarà la volta di Costa Deliziosa con 1000/1200 passeggeri in imbarco e circa 400 in transito.



È l'inizio della stagione crocieristica a Trieste. Fino alla fine di ottobre, con possibilità di ulteriore prolungamento, le due compagnie scaleranno il capoluogo giuliano settimanalmente. Lo rende noto con un comunicato Trieste Terminal Passeggeri. Sia Msc che Costa applicheranno a bordo, implementandolo, il protocollo stabilito da Governo e dal Comitato Tecnico Scientifico in materia di sicurezza da Covid 19. «Grazie al coordinamento, definito per legge, della AdSP MAO e la grande disponibilità e competenza dimostrata da tutte le istituzioni coinvolte, dalla Capitaneria alla Polizia di Frontiera, dalla Dogana, alla Sanità Marittima e ASUGI si rende possibile, in sicurezza, contribuire alla ripresa di un settore, quello crocieristico, importante per l'occupazione e l'economia del nostro Paese», riporta la nota del Ttp. Il Presidente, Gianluca Madriz, ha infine espresso «soddisfazione» per la «scelta compiuta dalle due maggiori compagnie di crociere di ripartire da Trieste. La nostra società si è impegnata con energia e professionalità per rendere possibile questi scali». © RIPRODUZIONE RISERVATA