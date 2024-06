Nave Audace, giallo sulle cause dell’incidente. Come ha imbarcato acqua? La società dei trasporti Apt: «Pronti con la denuncia»

GRADO - L’Apt Spa di Gorizia vuole vederci chiaro su quanto accaduto ieri sulla motonave Audace, quando un'avaria a il conseguente rischio di affondamento hanno fatto scattare il Mayday. «Il presidente Caterina Belletti e il direttore generale Luca Di Benedetto formalizzeranno nei tempi brevi denuncia all'autorità giudiziaria competente per avere piena contezza della natura del sinistro, tenuto conto che a una prima analisi effettuata sullo scafo non emergono squarci compatibili con la sommersione» rendono noto dalla società integrando una nota diffusa dopo le prime verifiche sulla nave, adibita al trasporto pubblico locale, che ieri navigava al largo di Grado prima di lanciare l'sos.

Cosa è successo

A bordo c'erano 85 persone, 81 passeggerie e 4 membri dell'equipaggio.

Momenti di panico quando la nave ha cominciato a imbarcare acqua, rischiando dunque di affondare. Un turista svizzero ha raccontato di aver sentito un giovane gridare. «Uno choc per tutti», un'esperienza terribile che non si dimenticherà in fretta.

La nave in porto

La motonave è stata poi rimorchiata al porto di San Giorgio di Nogaro per «le prime verifiche ispettive». Il servizio marittimo di linea Trieste-Grado è svolto da Consorzio Vidali Group, assegnatario di incarico di Apt spa, da maggio a fine settembre.