GRADO - Panico e terrore in mare al largo di Grado. La motonave Audace, con 85 persone a bordo tra passeggeri (anche stranieri) ed equipaggio, ha rischiato di affondare nella tarda mattinata di ieri. A causa di un problema tecnico il mezzo ha iniziato ad imbarcare acqua dalla prua mentre era in navigazione verso Monfalcone, a circa cinque miglia dalla costa. Il mare era particolarmente mosso a causa della Bora forte e del maltempo che imperversa da giorni a Nordest. Tanta, tantissima la paura a bordo ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per i passeggeri e i quattro membri dell'equipaggio che sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera con le scialuppe di salvataggio in dotazione alla nave che collega Grado a Trieste. Sei persone sono state trasferite precauzionalmente al Pronto soccorso, in codice verde.

I testimoni

Tra i feriti due membri dell'equipaggio che hanno rimediato escoriazioni e bruciature alle mani nel maneggiare corde e nel calare le scialuppe di salvataggio e di quattro passeggeri con patologie precedenti. Un turista svizzero che era a bordo in quel momento ha riferito di aver sentito un giovane che «gridava come un matto, è stato uno choc per tutti». «La situazione era concitata ha aggiunto era la prima volta che usavo questo servizio e non mi aspettavo questo epilogo, per fortuna è andato tutto bene». Altri testimoni raccontano di una «esperienza terribile» ma «la prontezza dei soccorritori ci ha salvato la vita».

La ricostruzione

L'allarme è stato dato sia via radio dall'equipaggio, verso le 11.20, sia dagli ospiti che hanno chiamato il 112 al telefono. Lanciato il "Mayday", la Guardia costiera di Trieste, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti con elicotteri e il nucleo sommozzatori. L'allarme per il pericolo affondamento lanciato dalla motonave Audace ha fatto scattare l'allerta per maxi emergenza sanitaria da parte della centrale operativa regionale della Sores Fvg. Tutti i mezzi a disposizione sono stati inviati in porto a Grado dove i naufraghi tra cui cinque minori - e i membri dell'equipaggio sono stati fatti sbarcare con l'ausilio di tre rimorchiatori appositamente inviati in zona operazioni.

I soccorsi

La Sores era presente sul posto con la centrale operativa mobile: sul posto sono state fatte arrivare sei ambulanze ed è stata allestita una postazione medica avanzata dalla Sogit Grado. Tutti i passeggeri e l'equipaggio (l'ultimo a scendere è stato il comandante Bruno Tessari) sono stati riportati al porto di Grado, sulla terraferma, poco dopo le 15.30: i rimorchiatori hanno trainato l'imbarcazione in avaria, sicuramente danneggiata ma ancora in galleggiamento. I passeggeri hanno ricevuto supporto psicologico e assistenza medica. Per i naufraghi che avessero difficoltà alloggiative per la notte, il Comune di Grado ha messo a disposizione un albergo mentre commercianti e titolari di attività ricettive e cittadini hanno offerto generi di prima necessità e cibo. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l'avaria (si ipotizza una falla allo scafo) e poi l'immediata chiamata di emergenza per pericolo di affondamento.

Il danno

«Quando sono sbarcati tutti i passeggeri ha riferito il comandante mi sono recato a prua e ho visto l'alloggiamento dell'ancora che era pieno d'acqua e dalle bitte ho notato l'acqua che risaliva da sotto, probabilmente c'era il gavone di prua che si è riempito completamente». Il gavone è il termine tecnico che indica il vano dove si ripone l'ancora e la relativa catena. Tessari ha categoricamente escluso che anche nei giorni scorsi l'imbarcazione avesse avuto problemi.

La motonave Audace

La motonave Audace era stata varata poco più di un anno fa dal Gruppo Vidali e viene utilizzata regolarmente nei mesi estivi per percorrere la rotta turistica Trieste-Grado. Dispone di 200 posti a sedere e stalli per trenta biciclette. Era stata costruita in tempi record per andare a sostituire la motonave Adriatica utilizzata nelle ultime due estati. Audace era stata varata nel cantiere nautico Studioplast di Lughignano di Casale sul Sile (Treviso) in presenza dell'armatore Pier Filippo Vidali. Trasporta bagnanti e turisti dal capoluogo regionale all'isola d'oro per visitare la città o semplicemente per trascorrere una giornata al mare. Lunga 22,50 metri e larga 5,5, può portare 200 persone sedute, 120 nella cabina coperta e 80 nel ponte panoramico. La linea è coperta dalla Apt (Azienda provinciale trasporti) che fa parte del Consorzio Tpl Fvg. La Guardia costiera di Trieste ha comunicato di aver aperto un'inchiesta amministrativa per i necessari accertamenti del caso.