Museo ferroviario: al via il restauro Lavori per 18,5 milioni fino al 2022

TRIESTE - Il Museo Ferroviario di Trieste- Campo Marzio, antica stazione ferroviaria degli storici collegamenti con Vienna, diventeràdopo quello di Pietrarsa (Napoli). Oggi nel corso di una cerimonia è stato tagliato il nastro che ha avviato i lavori di restauro. La riqualificazione sarà articolata in tre fasi: la prima e la seconda,, già interamente finanziati dal gruppo Fs Italia, prevedono il restauro dell'area prospiciente l'ingresso, in via Giulio Cesare, e la riqualificazione degli spazi interni. La terza fase, prevededa finanziare con il completamento di tutti gli interventi, e la realizzazione di, il primo in Italia. E poi ancora una terrazza prospiciente il golfo e il ripristino della volta che sormontava il fascio binari, smantellata nel 1942 per esigenze belliche. Conclusi gli interventi,, il Museo sarà gestito dalla Fondazione Fs.