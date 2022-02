Corteo No green pass non autorizzato, multe fino a 4mila euro per organizzatori e partecipanti

TRIESTE - Sanzioni amministrative da 1000 a 4000 mila euro saranno applicate ai promotori, organizzatori e partecipanti alla manifestazione no Green pass, non preannunciata, di sabato a Trieste per aver impedito la libera circolazione sulle strade, paralizzando di fatto le principali arterie cittadine. Lo rende noto la Prefettura. È inoltre al vaglio degli organi di polizia la posizione degli organizzatori, a fronte del mancato preavviso della manifestazione, attività il cui esito sarà portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda «future estemporanee manifestazioni» è stato disposto «un rafforzamento delle misure di presidio del territorio, al fine di garantire il rispetto del divieto di manifestare nelle zone interdette, previsto dal Prefetto di Trieste ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Interno del 10 novembre 2021». Al corteo di sabato, partito da largo Barriera, avevano partecipato, secondo la Questura, un migliaio di persone. Al vaglio delle forze di polizia alcune immagini della manifestazione.

Oggi il prefetto Annunziato Vardè ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica per «approfondire le criticità, sotto il profilo dell'ordine pubblico»: «dopo una disamina degli eventi che hanno portato alla partenza del corteo sono stati più nel dettaglio elencati - rende noto la Prefettura - gli episodi di ripetuta violazione delle disposizioni vigenti e si è preso atto dei conseguenti disagi che l'iniziativa estemporanea ha arrecato a tutta la cittadinanza».