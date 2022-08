Bivacco, accattonaggio molesto, campeggio non autorizzato: scattano le multe

TRIESTE - Un totale di 20 sanzioni per bivacco, tre per accattonaggio molesto e una per campeggio nella pineta di Barcola. Sono alcuni risultati delle operazioni svolte a luglio dal Nucleo Interventi Speciali della Polizia locale di Trieste, nell'ambito di controlli per garantire la sicurezza in città.

Tra le altre irregolarità riscontrate, ci sono violazioni al Regolamento di polizia urbana (21 sanzioni), al Regolamento rifiuti per minzioni sulla pubblica via (2), per omesso uso della mascherina su mezzo di trasporto pubblico (8), alla legge regionale in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (2). La Polizia locale ha infine elevato quattro multe per ubriachezza e portato a termine un sequestro di sostanza stupefacente.