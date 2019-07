Multa sul cruscotto e lui bestemmia: si becca un'altra multa da 102 euro

di E. B.

TRIESTE - Curioso episodio l'altra mattina in pieno centro, piazza della Borsa, dove un triestino è finito nei guai.Era stato multato dalla Polizia locale per aver lasciato l'auto in una zona adibita al carico/scarico di merci, ma per un tempo pare eccessivo rispetto alle reali motivazioni di lavoro. Quando il diretto interessato però si è accorto della multa lasciata sul cruscotto della sua auto, evidentemente in preda alla rabbia, ha bestemmiato.A quel punto l'agente di polizia locale ha deciso di elevargli una seconda multa di 102 euro. Il regolamento di polizia urbana vieta infatti la bestemmia e il turpiloquio nei luoghi pubblici.