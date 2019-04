Cade dalla scala, volo di 3 metri: operaio soccorso in elicottero

di E.B.

TRIESTE - Infortunio questo pomeriggio nel. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Muggia, il funzionario di guardia della sede centrale e l'elicottero Drago 71 del Nucleo Volo di Venezia per soccorreredi una nave ormeggiata, adibita al trasporto di cemento bianco.Nell'attesa dell'arrivo dell'elicottero, i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per stabilizzare l'infortunato e imbarellarlo. Appena giunto sul posto anche l'elicottero, due aerosoccorritori sono stati verricellati nella stiva della nave e sempre utilizzando il verricello dell'aeromobileche, una volta atterrato l'elicottero, è stato trasbordato sull'ambulanza per il trasporto all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche personale della capitaneria di porto e polizia di stato. L'uomo avrebbe riportato una frattura del bacino e diversi traumi alle gambe a causa del volo di 3-4 metri. Non sarebbe in pericolo di vita.