Si frattura la caviglia in mezzo al bosco: soccorsa una donna

La stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico ha soccorso una donna di, classe 1947, M. B., la quale ha richiesto aiuto chiamando il NUE112 nei pressi dei, in una zona boscosa tra il comune di Muggia e la località di Ospo, in Slovenia. Sul posto sono giunti i soccorritori e l'ambulanza del 118.Il personale medico sanitario è stato trasportato a bordo del mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino fin dove l'ambulanza non poteva proseguire lungo pista forestale. Poi la donna è stata raggiunta con un tratto di circa duecento metri a piedi e trasportata in portantina fino all'automezzo del Soccorso Alpino e di qui all'ambulanza. Ha riportato una probabile. L'intervento si è risolto nel giro di un'ora tra le 12 e le 13 circa.