Con la mountain bike contro la ringhiera, finisce nel dirupo

SAN DORLIGO DELLA VALLE - Stava attraversando con la mountain bike un tratto pedonale nei pressi dell'abitato di San Giuseppe della Chiusa una ventina di metri sopra la pista ciclabile quando, impattando contro la ringhiera di un corrimano, ha perso l'equilibrio precipitando nel sottostante dirupo. Un uomo di Muggia del 1976 C. P. è ruzzolato tra i rovi per alcuni metri fermando la sua caduta grazie ad alcuni alberi che ne hanno impedito fortunatamente l'ulteriore caduta nel salto sottostante e riportando politraumi tra cui un colpo forte all'anca. E' riuscito, seppur molto dolorante, a telefonare al padre che ha subito avvisato il NUE112. La Sores ha inviato sul posto le squadre della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e l'ambulanza. I soccorritori hanno lavorato assieme ai sanitari raggiungendo l'infortunato, stabilizzandolo, adagiandolo sulla barella spinale e poi sul toboga dei Vigili del Fuoco per poi riportarlo a livello della strada, anche con l'aiuto di corde di sicurezza. Il ferito è stato portato all'ospedale di Cattinara. L'intervento si è svolto tra le 14 e le 15.

