Mozart per il concerto di Natale al teatro lirico Giuseppe Verdi

TRIESTE - Sarà la musica di Wolfgang Amadeus Mozart a riempire il Teatro Verdi di Trieste in occasione del concerto di Natale, in scena sabato 18 dicembre alle 20.30. La direzione è affidata a Federico Maria Sardelli, con la partecipazione del soprano Lucrezia Drei, del mezzosoprano Veta Pilipenko, del tenore Vassilis Kavayas e del basso Cristian Saitta. Maestro del Coro Paolo Longo. Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Il programma prevede la Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K 543 e la Messa in do minore K 427 per soli, coro e orchestra.

Si tratta del primo di due appuntamenti speciali con i quali il teatro chiuderà l’anno 2021, il secondo evento sarà il concerto di Capodanno, il 31 dicembre. Due serate per celebrare insieme al pubblico le festività. L'accesso a teatro è possibile ai soli possessori del "super Green Pass" digitale, con relativo Qr code, che sarà richiesto all'ingresso. Resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina durante tutto lo spettacolo.