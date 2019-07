Motozappa distrutta dalle fiamme mentre era sotto la finestra di casa

di E.B.

TRIESTE - Attimi di paura nel primo pomeriggio in località Devincina (Sgonico) dove sono intervenuti i Vigili del fuoco perche ha interessato parte del cappotto esterno di un edificio. Giunti sul posto hanno trovato il macchinario,, che stava bruciando. E' andato completamente distrutto dalle fiamme che hanno bruciato anche alcune piante di zucchine. Non sono state coinvolte persone, mentre le cause dell'evento sono da accertare.