Muore a 57 anni il viceprefetto di Trieste Massimo Mauro: una carriera tra Ministero dell'Interno e Commissione europea

TRIESTE - Dopo una lunga malattia è morto il viceprefetto in servizio alla Prefettura di Trieste, Massimo Mauro, 57 anni, triestino di «alta levatura morale e di grande cultura» che «ha rivestito nel corso della sua carriera professionale incarichi di rilievo e che ha sempre disimpegnato con capacità e spirito del dovere», come lo ricorda la Prefettura stessa in una nota.

Dopo gli inizi nella sua città Mauro ha proseguito la carriera al Ministero dell'Interno e alla Commissione Europea.

«In questo triste momento ricordiamo un professionista preparato e appassionato al suo lavoro che, da autentico servitore dello Stato, ha sempre svolto al meglio nei vari ruoli ricoperti nel corso della sua carriera». Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga. «Ci lascia l'esempio di una persona preparata che ha saputo gestire problematiche delicate con grande competenza, tenendo sempre fede al suo profilo di uomo delle Istituzioni».