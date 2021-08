Alpini in lutto, morto nella notte il presidente Luigi Gerini

TRIESTE - E' morto questa notte, dopo una launga malattia, Luigi Gerini, classe '53, presidente dell'Associazione nazionale alpini di Trieste. «Con Luigi Gerini perdiamo un baluardo dell'Ana. E' andato avanti, ma rimangono il suo esempio e la sua guida morale». Con queste parole l'assessore regionale Pierpaolo Roberti ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del presidente dell'Ana di Trieste Luigi Gerini, avvenuta nella notte. «Era un punto di riferimento e resterà tale per il mondo alpino, riposi in pace», ha aggiunto Roberti.