Addio a Luciano Ceschia, sindacalista e direttore negli anni d'oro dei giornali

È mancato ieri mattina all'alba nella sua Trieste Luciano Ceschia, presidente onorario dell'Assostampa Fvg, già segretario generale della Fnsi, direttore del Piccolo e di altri giornali. Aveva 87 anni. Nel 2017 l'Assostampa Fvg gli aveva assegnato la Targa speciale del San Giusto d'oro. In quell'occasione, nel Municipio di Trieste, il presidente del sindacato regionale Carlo Muscatello aveva detto: «Con la targa a Luciano Ceschia vogliamo festeggiare i sessant'anni di giornalismo e impegno sindacale di un collega che, pur avendo salito tutti i gradini della carriera professionale fino a diventare direttore di giornali, non ha mai dimenticato l'altra sua anima, quella appunto sindacale, che lo ha portato fra l'altro a essere per dieci anni segretario generale della Fnsi, il sindacato unitario dei giornalisti italiani».



Nato a Trieste il 13 dicembre del 1934 da famiglia di origine istriana e friulana, ha vissuto in Istria dal '41 al '48, quindi profugo rifugiato a Trieste dove divenne Presidente del Circolo studenti medi triestini anche durante le cruente giornate del 1953. Iscritto alla Dc, inizialmente delegato provinciale dei giovani e quindi dirigente provinciale, giornalista professionista dal 1958 fu redattore e caposervizio nelle redazioni provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone del Gazzettino dal 1958 al 1966. Passato alla Rai ha operato nella sede regionale del Friuli Venezia Giu1ia e, nel decennio 70-80, a Roma (giornale radio, a Radiosera dove si realizzò il primo esperimento dei giornalisti in voce), fu tra l'altro capo redattore centrale, con direttore Sergio Zavoli. Ritronò a Trieste per tre anni per dirigere Il Piccolo dall'81 all'83 e per sei anni fu direttore dell'Alto Adige di Trento e Bo1zano.

Segretario negli anni '60 del sindacato giornalisti del Friu1i-Venezia Giu1ia, fu eletto consigliere nazionale della Fnsi nel 1968 e Segretario per oltre un anno del Sindacato nazionale giornalisti Rai. Per oltre nove anni segretario generale della Federazione nazionale stampa italiana nel decennio 70 - 80, caratterizzato anche dal fenomeno terroristico contro i giornalisti, collaborò con il ministero degli Interni nella protezione dei colleghi minacciati dalle Br ma rifiutò sempre la scorta.



Ha firmato 5 contratti nazionali di lavoro giornalistico che hanno esteso la partecipazione dei Comitati di redazione nella vita delle aziende. Molte le iniziative, anche clamorose, per la difesa delle testate giornalistiche, come l'occupazione del quotidiano la Gazzetta del popolo di Torino, diventata cooperativa, e del Telegrafo-Tirreno che l'editore Monti voleva chiudere e che, dopo una lunga vertenza, venne acquisito dal Gruppo Espresso.



Alla fine degli anni 60 visse anche una breve parentesi politica come consigliere e assessore al Comune di Trieste. Negli anni '90, rientrato in Rai, è stato Amministratore delegato e direttore generale della casa editrice Nuova Eri Edizioni Rai (proprietaria delle riviste Radiocorriere, Moda e King), e Direttore generale della Fonit Cetra di Milano. «Una lunga carriera vissuta tra giornalismo e sindacalismo - scrive in una nota il Presidente di Italia Viva, Roberto Risato -. Ceschia è stato testimone dei fatti più importanti accaduti nel nostro Paese, li ha raccontati, descritti e commentati, come ha fatto per le vicende complesse di Trieste, sempre con la sua apprezzata professionalità. Sempre in prima linea per sostenere l'importanza di un'informazione libera, la definiva un bene prezioso e da difendere con fermezza». «Visionario e concreto, protagonista di innovazione, rinnovamento, socialità e della svolta dell'informazione libera con l'introduzione regolata delle nuove tecnologie nell'editoria e nel lavoro professionale». Così lo ricorda Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio televisioni.