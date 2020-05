E' morto Lojze Abram, giornalista e scrittore sloveno

TRIESTE - Si è spento oggi, all'età di 87 anni, il giornalista, scrittore e promotore della cultura slovena Lojze Abram. A ricodarlo, dando notizia della sua scomparsa, la senatrice Tatjana Rojc che in una nota ricorda «con Lojze Abram - scrive l'esponente dem in una nota - scompare una figura mitica della nostra comunità slovena. Ha dedicato la sua vita a raccontare e ci mancherà la sua parola, quella del giornalista, del letterato, del curatore editoriale».



«Della sua lunghissima e multiforme attività - continua al senatrice - voglio ricordare in particolare il suo impegno trentennale per la rivista "Galeb", dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie slovene, alla quale da direttore ha saputo dare un taglio originale, coinvolgendo i migliori esponenti del mondo artistico e letterario sloveno». «Ho avuto modo di conoscerlo, di apprezzarne il lavoro e di cogliere il suo interesse autentico per le persone. Ricorderò con nostalgia - conclude Rojc - la sua ironia e la sua verve dialettica». © RIPRODUZIONE RISERVATA