Morto Vitrani, arredò navi e panfili storici, e i negozi di Trussardi e Gucci

TRIESTE - Si è spento, all'età di 84 anni, Leonardo Vitrani, fondatore, a Trieste, nel 1960, della omonima azienda fornitrice di arredamenti di tutte le navi bianche costruite fino al 2015. Due per tutte, i transatlantici storici Michelangelo, costruito nel 1962, e Raffaello, nel 1963.



Sulla scia di questo successo, negli anni '80 Vitrani era anche gli arredamenti del leggendario panfilo Nabila, di proprietà del miliardario saudita Adnan Kashoggi, che volle donarlo alla figlia come regalo per i suoi 18 anni. Tante furono anche le realizzazioni in ambito civile: grandi alberghi, case private e negozi di lusso, come le catene Gucci e Trussardi. Preciso, metodico, Leonardo Vitrani amava controllare di persona tutte le sue realizzazioni a bordo delle navi e nei cantieri. È morto - come tanti operai - a causa dell'amianto, per un mesotelioma pleurico. Il suo nome era di recente rimbalzato sulle cronache perché l'azienda era fallita e non per una crisi di settore o problemi di cattiva gestione, ma per alcune importanti commesse mai liquidate dai committenti.

