Addio a Guido Crechici, patron delle carte da gioco Modiano

TRIESTE - È morto, all'età di 89 anni, all'imprenditore Guido Crechici, patron delle carte da gioco Modiano di Trieste: sotto la sua gestione il noto marchio, fondato nel 1868, ha conosciuto un enorme sviluppo internazionale, diventando uno dei simboli dell'eccellenza industriale del Friuli Venezia Giulia. Amministratore delegato e socio unico, Crechici rilevò nel 1988 Modiano Industrie Carte da Gioco ed Affini, azienda leader produttrice di carte da gioco di vario genere (internazionali, regionali, tradizionali, moderne, ecc.), tarocchi, confezioni da gioco, scacchiere, roulettes e giochi di società. Sotto la sua guida, Modiano è arrivata a produrre 10 milioni di mazzi di carte l'anno, il 40% destinato all'Italia e l'altro 60% alle esporazioni estere. Nato il 5 settembre 1932 in Dalmazia, a Zara, all'età di 6 anni Crechici si trasferisce con la famiglia a Trieste, che diventa la sua città di adozione. Diplomatosi al liceo scientifico Oberdan, inizia gli studi universitari in matematica e contestualmente inizia a lavorare per una piccola impresa locale che produce anche carte da gioco per la quale si occupa della distribuzione commerciale a livello nazionale.

Successivamente amplia le sue rappresentanze a vari articoli per tabaccheria. Nel 1965 in seguito alla chiusura dell'impresa, insieme a 4 soci provenienti dalla medesima realtà, fonda la Grafad, industria attiva nella stampa e cartotecnica, che si sviluppa rapidamente fino ad occupare circa 50 dipendenti. Nel 1988 rileva la Modiano, impresa leader nel settore delle carte da gioco e delle cartine da sigaretta, con una compagine di oltre 130 dipendenti, già attiva da 120 anni. Crechici avvia quindi un processo di integrazione fra le due realtà, una giovane e dinamica ed una storica, ma sovradimensionata e da ristrutturare. Nonostante il settore di produzione e vendita di cartine da sigarette venga dismesso, non viene operato alcun taglio del personale risultante dall'integrazione, che aveva portato a un totale di 180 unità i dipendenti: un numero molto più alto delle effettive necessità operative.

In seguito a un accordo con le rappresentanze sindacali, l'azienda faciliterà il pre-pensionamento del personale in esubero rispetto alle nuove necessità aziendali, riuscendo in questo modo a non aprire pratiche di licenziamento. Negli ultimi anni Modiano ha registrato un fatturato di circa 8.000.000 euro (dei quali circa il 60% derivato dalle esportazioni), impiega circa 70 persone e nel 2017 ha investito 3.000.000 euro in nuovi macchinari di alta tecnologia nell'ottica dell'Industria 4.0. Alla produzione classica di carte da gioco e prodotti cartotecnici, si è affiancata la produzione di carte per giochi da tavolo per la grande industria, settore in crescita sia in Europa che negli Stati Uniti. Guido Crechici oltre ad essere la figura di riferimento della Modiano degli ultimi 30 anni, ha assunto nel tempo vari incarichi nel mondo dell'industria grafica (Assografici e Enipg-Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica, Ecma-European Carton Makers Association) ed è stato per 31 anni presidente del ConGaFi - Consorzio Garanzia Fidi Industria della Provincia di Trieste.