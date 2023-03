Morto Franco Rotelli, protagonista della riforma psichiatrica di Basaglia

TRIESTE - È morto questa mattina lo psichiatra Franco Rotelli, uno dei protagonisti della Riforma Psichiatrica in Italia, forse il principale dei collaboratori di Franco Basaglia. Aveva 80 anni. Rotelli è stato dal 1979 al 1995 il direttore dell'Ospedale Psichiatrico di Trieste, contribuendone alla rivoluzionaria trasformazione. Successivamente divenne Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Trieste, per poi trasferirsi, per un breve periodo, a Caserta, dove fu direttore dell'Azienda sanitaria. È stato anche consigliere regionale in Fvg con il Partito Democratico. Rotelli era poi tornato a Trieste già anni fa. È qui che è morto questa mattina, al termine di una breve malattia. Uomo lungimirante e dagli ampi orizzonti viene descritto da chi ha lavorato e vissuto con lui come determinato e in grado di associare innovazioni perfino visionarie a particolari capacità di coordinamento in grado di realizzarle. Nato a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, è stato uno degli artefici della rivoluzione basagliana. Fu proprio Basaglia, quando Rotelli si trasferì a Trieste, ad affidargli la responsabilità di una parte importante dell'Ospedale Psichiatrico di questa Provincia. Rotelli aveva vinto il concorso di primario nel 1973 a soli trent'anni.