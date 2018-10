Morto Ettore Camber, l'annuncio del fratello Piero su Facebook

TRIESTE - È morto nella notte Ettore Camber, fratello di Giulio, ex senatore di Forza Italia, e di Piero, capogruppo in consiglio comunale a Trieste e consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia, sempre per gli azzurri. A dare l'annuncio è stato Piero attraverso un messaggio sulla sua pagina Facebook: «Le anime dei Giusti - ha scritto - sono nelle mani di Dio ed il tormento della morte non li potrà toccare. Ciao Ettore, generoso grande potente Fratello mio, rapitoci improvvisamente nella notte».



Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con il vicegovernatore, Riccardo Riccardi, e la Giunta tutta si stringono attorno al consigliere regionale Piero Camber e ai suoi familiari a seguito del grave lutto che li ha colpiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA