Addio ad Alessandro Gilleri, lutto nel mondo della cultura e della politica triestino

TRIESTE - È morto Alessandro Gilleri, esponente del mondo della cultura e della politica triestino, per oltre trenta anni attivo nella Fondazione Teatro Lirico «G. Verdi» di Trieste, ex direttore di produzione del teatro stesso e fondatore della Golden Show, di cui è rimasto ai vertici, così come di Mittelcult. Sempre attivo anche politicamente, indossava orgogliosamente il garofano, come sottolinea affettuosamente chi lo conosceva. Di recente aveva sottoscritto il Patto per la Repubblica di Calenda e costituito a Trieste la nuova Casa dei socialisti autonomisti.