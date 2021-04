Giallo a Trieste: padre e figlio trovati morti in casa dopo settimane

TRIESTE - I cadaveri di due persone sono stati trovati in un appartamento in via Giulia 108 a Trieste. Sul posto la polizia scientifica, la squadra volanti, la squadra mobile e il medico legale per accertare l'identità e le cause della morte. Si tratta di padre e figlio, Sergio e Riccardo Visintin, la cui morte risale con ogni probabilità a settimane fa. Il genitore aveva 80 anni, il figlio 45. A trovare i cadaveri sono stati i vigili del fuoco, intervenuti nell'appartamento dopo una segnalazione di alcuni operai che stavano lavorando all'esterno dell'edificio, i quali avvertivano un cattivo odore proveniente dall'abitazione.