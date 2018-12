"Moro, gli eroi dello statista": la mostra fotografica in Questura

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Successo di visitatori in Questura per la mostra fotografica di Maurizio Piccirilli intitolataaperta al pubblico, a ingresso libero,, con orario 10-18, festivi e domeniche compresi. Inaugurata al termine della presentazione del libro di Filippo Boni dal titolo “Gli eroi di via Fani. I cinque agenti della Scorta di Aldo Moro: chi erano e perchè vivono ancora”, nell’ambito di un importante evento promosso dalla Vitale Onlus in collaborazione con la Questura e la BCC Staranzano e Villesse, nella rassegna fotografica è presente anche il tristemente noto scatto delAldo Moro nel bagagliaio del R4 rossa abbandonata dai brigatisti in via Caetani. Sabato 15, dalle 10 alle 11, ci sarà la visita guidata alla mostra a cura di Federico Vozza.