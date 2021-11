Monte Carlo Yachts cerca 15 addetti da formare per il settore vetroresina

TRIESTE - Monte Carlo Yachts, società italiana del gruppo francese Bénéteau, leader nel settore della nautica da diporto, è alla ricerca di 15 persone da inserire all'interno del reparto vetroresina per ricoprire il ruolo di addetti alla realizzazione di manufatti di questo materiale. Lo rende noto l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, che ha annunciato anche un evento online per il 30 novembre alle 15, organizzato dalla Regione in collaborazione con la Monte Carlo Yachts, nel corso del quale verrà presentata l'azienda e verranno illustrate le opportunità lavorative.

«Le persone che verranno selezionate seguiranno un percorso formativo di circa 4 settimane presso la sede della società a Monfalcone - ha spiegato Rosolen - interamente spesato dall'azienda e suddiviso tra lezioni teoriche e pratiche sul posto, utile a fornire le competenze necessarie allo svolgimento in autonomia delle diverse mansioni presenti all'interno del reparto vetroresina». Le risorse umane selezionate - informa la Regione - andranno a ricoprire il ruolo di addetti alle attività di laminazione manuale, laminazione per infusione, gelcottatura, laminazione taglia e spruzzo.