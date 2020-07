La denuncia della senatrice: «Flautista espulso dall'orchestra per aver criticato l'amministrazione»

TRIESTE - La senatrice Tatjana Rojc (Pd) ha portato all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il caso dell'espulsione di un flautista dall'associazione no profit «Orchestra Filarmonica» di Monfalcone (Gorizia), per le pressioni dell'assessore comunale alla Cultura, dopo che il musicista aveva espresso critiche all'amministrazione.



Rojc chiede al Governo «se non ravveda nel comportamento dell'assessore alla Cultura del comune di Monfalcone un evidente impedimento della libertà di manifestazione del pensiero, che è un diritto fondante riconosciuto dal nostro ordinamento democratico e se non ritenga vi sia, da parte degli organi periferici dello Stato, la possibilità di censurare tale comportamento, che per l'interrogante risulta inaccettabile».



«Il Comune di Monfalcone è già salito alla ribalta delle cronache - aggiunge la parlamentare dem - per casi di compressione del pluralismo dell'informazione, quando la sindaca leghista Cisint ha cancellato gli abbonamenti dei quotidiani Avvenire e Il Manifesto dalla biblioteca comunale. Ora sembra che le persone non possano nemmeno esprimere critiche all'amministrazione comunale senza incorrere in azioni delle Autorità comunali che - conclude - giustamente sono state definite un 'precedente preoccupantè».