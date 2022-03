Pessime condizioni igieniche e di lavoro: nave "detenuta" a Monfalcone

MONFALCONE - Una nave battente bandiera panamense è stata sottoposta a fermo amministrativo da parte della Guardia costiera di Monfalcone (Gorizia). La nave è una portarinfuse di circa 15mila tonnellate di stazza lorda, che ha fatto scalo, proveniente dalla Grecia. Sottoposta all'attività di controllo, sotto l'egida dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), sono emerse, oltre ad alcune irregolarità che compromettevano la sicurezza della nave, anche significative carenze igieniche nei locali di vita dedicati all'equipaggio, nonché pessime condizioni di lavoro a bordo. "In queste condizioni - fa sapere la Guardia Costiera - la nave panamense non può riprendere la navigazione ed al momento è "detenuta", ovvero sottoposta a fermo amministrativo, potrà ripartire per la sua prossima destinazione, Istanbul, solo dopo aver eliminato tutte le deficienze riscontrate ed essere stata sottoposta nuovamente ad ispezione da parte dell'autorità marittima".