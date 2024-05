Monfalcone. Il Tar respinge il ricorso del centro islamico contro il Comune: «Edificio non idoneo a svolgere corsi di doposcuola»

MONFALCONE - Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto l'istanza cautelare presentata dal centro culturale islamico Darus Salaam di Monfalcone che chiedeva la sospensione dell'ordinanza del Comune relativa a una struttura di via Duca d'Aosta utilizzata dall'associazione per l'organizzazione di corsi di doposcuola. «Il Tar - come riporta una nota del Comune - ha respinto l'istanza con la quale era stata richiesta la sospensione di una nuova ordinanza dello scorso gennaio che, dopo le verifiche effettuate dal servizio di polizia municipale, aveva inibito lo svolgimento delle attività scolastiche che venivano svolte in un edificio adibito a funzioni commerciali e, quindi, non idoneo urbanisticamente a queste attività».