Barca di sette metri affonda al Molo Sartorio di Trieste

TRIESTE- Una imbarcazione di circa 7 metri è affondata al Molo Sartorio, a Trieste, nella mattinata di oggi. Sul posto, per il recupero, sono intervenuti la squadra del Nucleo soccorso subacqueo acquatico, la motobarca degli specialisti Nautici del distaccamento del Porto Vecchio e la squadra autogru della sede centrale del Comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste.



Attorno alle 9, i sommozzatori dei Vigili del fuoco si sono immersi e, utilizzando i palloni hanno riportato in semigalleggiamento il natante. Con l'ausilio dell'autogrù e con una pompa elettrica, l'imbarcazione è stata svuotata dall'acqua riportandola in completo galleggiamento.

