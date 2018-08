Molesta minorenne alla stazione, arrestato un ventenne nigeriano

TRIESTE Ha inseguito e molestato una ragazzina nella zona della stazione ferroviaria di Trieste. Per questa ragione un nigeriano, di 20 anni, è stato colto in flagranza dalla Polizia ed è stato arrestato. L'episodio è accaduto martedì 21 sera quando alla sala operativa della Questura sono giunte attraverso il 112 alcune segnalazioni di una giovane, di cui è stata poi appurata la minore età.



Giunte sul posto due Volanti, gli agenti hanno potuto constatare che il ragazzo la stava molestando. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, il ventenne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari come disposto dal pubblico ministero.

