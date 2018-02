Molestava studentessa toccandola nelle parti intime: arrestato professore 60enne

di E.B.

TRIESTE - Violenza sessuale aggravata. Questa l'accusa che pende su un 60enne,di primo grado. La misura è stata disposta dal Gip di Trieste, che ha accolto la richiesta avanzata della Procura delle Repubblica a conclusione di una rapida e completa istruttoria portata avanti dall’Arma a seguito della denuncia di violenza da parte di unaLa ragazza, appena diciottenne, frequenta un corso per parrucchiera in un istituto professionale del capoluogo giuliano. Alla fine di gennaio si è presentata dai Carabinieri per denunciare le molestie subite dall’uomo che, offertosi come “modello” in occasione di un’esercitazione di taglio maschile, durante la prova ha iniziato a farle apprezzamenti sull’aspetto fisico. I complimenti sono rapidamente degenerati in una serie di pesantie, infine, in veri e propri palpeggiamenti delle parti intime. I riscontri acquisiti dai Carabinieri hanno consentito di accertare le responsabilità in capo all’insegnante, che è accusato di violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto all’interno dell’istituto di formazione frequentato dalla vittima. L'uomo si trova agli arresti domiciliari.