Il triestino Patuanelli e i 4 ministri veneti del nuovo governo Draghi

I due bellunesi Daniele Franco (all'Economia, ruolo chiave) e Federico D'Incà (Rapporti con il Parlamento), il veneziano Renato Brunetta (Pubblica Amministrazione) e la vicentina Erika Stefani alle Disabilità, questi ultimi due ministri senza portafoglio. Sono i 4 veneti del nuovo governo di Mario Draghi presentato questa sera, 12 febbraio.

C'è poi il 46enne triestino Stefano Patuanelli (M5s) come ministro per l'Agricoltura, Già capogruppo del M5S al Senato, Patuanelli si è laureato in ingegneria con il massimo dei voti e nel corso della sua carriera professionale si è specializzato nella «progettazione e gestione dei processi edilizi, con particolare riferimento alle opere pubbliche». Nel 2005 ha fondato il Gruppo Beppe Grillo Trieste, dal 2011 al 2016 è stato consigliere comunale nel capoluogo giuliano.

I veneti

Il volto davvero nuovo è quello del nuovo ministro dell'Economia Daniele Franco. Nato a Trichiana (Belluno) il 7 giugno 1953 - ha quindi 67 anni - è stato Direttore Generale di Banca d'Italia dal 1° gennaio 2020 e attuale Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVass). Laureato nel 1977 in Scienze politiche all'Università di Padova ha un Master in organizzazione aziendale. Nel 1979 consegue ancheil Master of Science in economia presso l'Università di York in Gran Bretagna.

Erika Stefani (Lega) è invece un'avvocatessa già ministro per gli Affari regionali e le autonomie dal 1º giugno 2018 al 5 settembre 2019 nel primo Governo Conte. Ha 49 anni ed è di Valdagno.

Il 70enne Renato Brunetta è un economista e accademico veneziano per la prima volta ministro dal 2008 al 2011 sempre per la Pubblica amministrazione e l'innovazione. È stato più volte parlamentare e capogruppo alla Camera per Forza Italia.

Già esperienze nel governo può vantare anche il bellunese Federico D'Incà (M5s) dal 5 settembre 2019 ministro per i rapporti con il Parlamento nel secondo Governo Conte e appunto confermato nel Governo Draghi. Ha compiuto 45 anni il 10 febbario scorso ed è il più giovane ministro della folta pattuglia del Nordest.

Ecco la lista completa dei ministri: Fabiana Dadone alle Politiche giovanili,

Elena Bonetti alle Pari Opportunità,

Massimo Garavaglia al Turismo,

Luciana Lamorgese all'Interno,

Lorenzo Guerini alla Difesa,

Daniele Franco all'Economia,

Stefano Patuanelli all'Agricoltura,

Roberto Speranza alla Salute,

Patrizio Bianchi ministro Istruzione,

D'Incà ai Rapporti con il Parlamento,

Dario Franceschini ministro della Cultura,

Cristina Messa all'Università,

Enrico Giovannini alle Infrastrutture e Trasporti,

Roberto Cingolani a Ambiente Transizione ecologica,

Andrea Orlando al Lavoro,

Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico,

Cartabia alla Giustizia,

Luigi Di Maio ministro degli Esteri,

Erika Stefani alle Disabilità,

Renato Brunetta alla Pubblica Amministrazione.

