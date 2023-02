Rende un inferno la vita della cognata: arrestato un 59enne

TRIESTE - Giunti in Italia per iniziare una nuova vita, un cittadino romeno di 59 anni ed un suo amico sono stati ospitati a Perugia dalla cognata. I due non riuscivano a trovare lavoro ma si sono messi comunque a sfruttare la situazione. E così si sono stabiliti “a scrocco” nella casa dei loro parenti trascorrendo le giornate a svuotare il frigo e la cantina. Poi durante un furioso litigio, hanno persino minacciato con un coltello la donna chiedendole 300 euro per levare definitivamente le tende. I due si sono dileguati ma il processo a loro carico è rimasto in atto. Da quel giorno lo scroccone è diventato un giramondo che trascorre gran parte dell’anno a bordo del suo camion per trasporti internazionali. Durante uno dei suoi spostamenti logistici è stato rintracciato da una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco che lo ha controllato a bordo di un autobus di linea. L’uomo era ricercato perché deve scontare 4 anni e 6 mesi per estorsione e violazione di domicilio. Si trova ora al carcere del Coroneo.