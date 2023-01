Rotta balcanica. Il ministro Piantedosi a Trieste: «Riammissioni migranti, vanno rafforzate»

TRIESTE - Questa mattina, sabato 14 gennaio, è arrivato a Trieste il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, accompagnato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, per presiedere nel palazzo del governo il Comitato per l’ordine e la sicurezza assieme al neo-pefetto Pietro Signoriello.

In riferimento alle riammissioni per la rotta balcanica, il ministro ha affermato «che quello delle riammissioni sia uno strumento legittimo e che sia doveroso riattivare e rafforzare. Va fatto con nostri partner. Riteniamo sia uno strumento perfettamente in linea con le norme europee e internazionali, applicato anche in modo bilaterale come con la Francia». Serve «mantenere e rilanciare e riammissioni, anche con il supporto di alcune tecnologie. Per noi è pienamente legittimo, è uno degli obiettivi da perseguire».