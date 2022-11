Rotta balcanica, FdI: «Invasione incontrollata attraverso i boschi del carso triestino, i valichi di Muggia e San Dorligo della Valle»

TRIESTE - Walter Rizzetto, segretario Fvg di Fratelli d'Italia, e Nicole Matteoni hanno chiesto un incontro al sottosegretario agli Interni Wanda Ferro per esporle la « gravissima situazione in cui versa il Friuli Venezia Giulia sul fronte dell'immigrazione clandestina proveniente dalla rotta balcanica». Lo ha reso noto Fratelli d'Italia di Trieste in una nota.

FdI sottolinea che «l'ingresso di immigrati irregolari in Fvg attraverso la rotta balcanica sta assumendo contorni di una vera e propria invasione incontrollata» con «centinaia di immigrati provenienti dai Balcani che quotidianamente attraversando i boschi del carso triestino, i valichi di Muggia e San Dorligo della Valle vengono intercettati dalle forze dell'ordine. È ipotizzabile che almeno tre volte tanti riescano a passare inosservati».

Rizzetto e Matteoni segnalano che «Trieste è ormai colma di immigrati che, saturati i centri preposti alla loro accoglienza, bivaccano notte e giorno nelle piazze e per le vie cittadine. La situazione è ormai insostenibile per cui i parlamentari di Fratelli d'Italia si sono appellati al responsabile del Governo ricordando che non esiste solo l'immigrazione proveniente dal Mediterraneo ma che quella via di terra, attraverso i Balcani rappresenta a questo punto un fronte che non può essere più sottovalutato».