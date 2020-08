Migranti, quarantena minori: la Prefettura cerca alberghi e hotel

TRIESTE - Un'indagine esplorativa è stata avviata dalla Prefettura per individuare strutture alberghiere-ricettive o altri beni immobili idonei a ospitare "persone a elevata fragilità e marginalità socio-sanitaria, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati", per "assicurare l'applicazione delle misure di isolamento sanitario o di quarantena con sorveglianza attiva" contro la diffusione del coronavirus. L'indagine, precisa la Prefettura, è finalizzata alla stipula di un contratto di locazione. La struttura dovrà assicurare una capacità ricettiva di almeno 20 persone, preferibilmente in stanze separate.



"La Prefettura - spiega l'avviso pubblico - deve assicurare fino alla data del 15 ottobre 2020 ovvero qualora diversa, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, il servizio di ospitalità di migranti per i quali si rende necessario l'applicazione delle misure di isolamento sanitario o di quarantena con sorveglianza attiva in osservanza delle misure governative di contenimento e contrasto alla diffusione del covid-19". La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Prefettura entro le 12 del 2 settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA