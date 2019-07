Migranti, Pahor a Fedriga: «Niente muri tra Italia e Slovenia»

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «Ho incontrato il governatoreal quale ho detto che due paesi vicini, due paesi europei che sono entrambi aderenti a Schengen non debbono adottare ulteriori misure per rafforzare il pattugliamento dei confini». Lo ha detto il presidente della Repubblica di, rispondendo alla domanda sulla necessitào alla sospensione di Schengen, a margine delle commemorazioni del, per mano fascista il 13 luglio 1920. «Le pattuglie miste italo slovene introdotte di recente - ha aggiunto - sono un buon strumento e non incidono sugli ottimi rapporti di vicinato e di comprensione che rappresentano i nostri rapporti bilaterali. Riteniamo che altre misure» visto che «possono ostacolare la libera circolazione delle persone su questo confine e territorio. È ovvio che le immigrazioni, soprattutto quelle illegali, devono essere organizzate, il governo sloveno adotterà delle misure in tal senso, ma abbiamo convenuto che al di là delle pattuglie miste e il ricorso a tecnologie digitali non dovremmo introdurre ulteriori misure a protezione del confine. Dovremo invece lavorare sulla fiducia reciproca che poggia su ottime basi».«Il Friuli Venezia Giulia ritiene essenziale potenziare le relazioni con la vicina Repubblica di Slovenia al fine di svilupparesui numerosi fronti comuni che interessano le due realtà, a iniziare dalla lotta all'immigrazione illegale» scrive la Regione in una nota. Pahor e Fedriga hanno avuto un colloquio di una quindicina di minuti «breve ma estremamente cordiale» sul tema della difesa dei confini.