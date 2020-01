Migranti. Fototrappole per animali sul Carso per "catturare" i migranti irregolari

Migranti catturati con le fototrappole per orsi e lupi. La scelta del Friuli Venezia Giulia è destinata a sucitare il dibattito sulle misure di difesa dei confini dell'Italia, in questo caso di quello italo-sloveno. Nel mirino tutti i migranti che seguono la rotta balcanica.

Arrivano le fototrappole lungo i sentieri che segnano il confine tra Italia e Slovenia. Serviranno a "scovare" i profughi che tentano di raggiungere il Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica. Si tratta degli stessi dispositivi generalmente utilizzati per monitorare la fauna selvatica.



Fototrappole per gli animali sui sentieri per "catturare" i migranti

L'annuncio è stato firmato dall'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti. "La Regione Fvg è pronta ad acquistarein prossimità dei confini per individuare in tempo reale i transiti di immigrati irregolari. Questi sistemi di rilevazione ottica trasmetterebbero i dati raccolti all'Amministrazione regionale e alle Forze dell'ordine, permettendo così interventi mirati e aumentando il numero di riammissioni, in particolare verso la Slovenia", ha detto.

L'assessore ha quindi precisato che "si tratta di apparecchiature poco costose che, grazie a specifici software, possono essere tarate per individuare solo la presenza umana. La loro adozione è quindi un'opportunità interessante che va ad aggiungersi alle altre già prospettate, come l'utilizzo di droni o di postazioni fisse con telecamere termiche".

