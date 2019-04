Migranti, Fedriga alle associazioni: «Tirate fuori i soldi di tasca vostra»

di E.B.

TRIESTE - «Faccio un appello alle associazioni che vogliono l'accoglienza: se siete così buoni da voler far arrivare chiunque, fatelo a costo zero,invece di manifestare, e prendetevi chi volete». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia,in una diretta Facebook - ieri 15 aprile - rivolta ai cittadini, riferendosi alla manifestazione 'People' di movimenti e associazioni di sinistra e della cosiddetta società civile, di sabato scorso a Trieste, alla quale hanno partecipato«Basta pensare di fare accoglienza con 35 euro al giorno per ogni persona che si prende nel proprio circuito, in Fvg così non funziona più» ha aggiunto Fedriga. Al contrario, invece, «da quando la Lega è in Regione - ha ricordato il governatore - abbiamo diminuito del 20 per cento in 11 mesi la presenza di migranti clandestini in Fvg. Ma ci dicevano che non si poteva fare».