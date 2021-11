Migranti scoperti in un furgone al condine: targa slovena e simboli della Croce rossa

Due cittadini sloveni, di 23 e 38 anni, sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver trasportato a bordo di un furgone, con targa slovena e simboli della Croce rossa , 10 migranti. Una pattuglia della squadra mobile della questura di Gorizia, transitando nei pressi dell'ex valico confinario di Merna, a Savogna d'Isonzo, ha notato il mezzo che procedeva in territorio italiano preceduto a breve distanza da un'auto. Insospettiti dal carico pesante del furgone, hanno chiamato sul posto la Polizia di Frontiera Terrestre - impegnata con diverse pattuglie nei quotidiani servizi di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare - e, congiuntamente, hanno controllato i veicoli che, dopo un iniziale tentativo di fuga, si erano fermati accostandosi sul ciglio della strada. All'apertura del furgone sono comparsi dieci cittadini stranieri di nazionalità pachistana, privi di qualsiasi documento. Dopo l'attività di identificazione e lo screening sanitario, tutti i cittadini pachistani sono stati accompagnati in Centri di accoglienza. L'auto e il furgone sono stati posti sotto sequestro penale.