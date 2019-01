Lamenti dal camion: escono fuori un ragazzo, una adolescente e un'anziana

TRIESTE - Tre migranti sono stati trovati nel Porto di Trieste, nell'area del Molo VI, attorno alle 16.30 di oggi, a bordo di un camion caricato su di una nave proveniente dalla Turchia. Si tratta di un ragazzo, di una giovane adolescente e di una donna più anziana.



Gli operatori si sono resi conto della loro presenza a causa dei lamenti provenienti dal carico del camion. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i tre migranti a scendere dal rimorchio. Malgrado il loro evidente stato di affaticamento dovuto al lungo viaggio percorso in uno spazio ristretto a bordo del camion, le loro condizioni non paiono destare particolare preoccupazione. Ulteriori controlli sarebbero in corso.

